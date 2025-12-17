Temposünder in Grünmettstetten: Das traurige Blink-Gesicht wirkt nicht

1 Ob traurig oder fröhlich, die Symbolik der Geschwindigkeitsmesstafel wirkt nicht an jedem Standort. Foto: pusteflower9024 - stock.adobe.com Laut Ortsvorsteher Alexander Steiger war der Einsatz des Tempomessgeräts in der Steinachstraße wirkungslos.







Link kopiert



Einige Bildechinger Ortschaftsräte regten sich über eine Quote von 2,8 Prozent an Geschwindigkeitsüberschreitungen bei ihrer letzten Verkehrsmessung so auf, dass eine heiße Diskussion darüber entstand, wie man den Rasern Herr werden kann. Da sind die Gremiumsmitglieder in Grünmettstetten viel cooler. Es gab kaum eine Reaktion auf die Mitteilung von Ortsvorsteher Alexander Steiger, dass ihr Smiley (die Verkehrsüberwachungstafel) genau null Prozent der Verkehrsteilnehmer dazu bewog, vom Gas zu gehen.