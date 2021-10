1 Einige Tage stand der neue Blitzer in Wolterdingen gegenüber der Kirche. Dann verschmierten Unbekannte die Kamera-Öffnung und das Gehäuse mit Farbe. Foto: Simon

Ausgeblitzt: In Wolterdingen haben Unbekannte die mobile Geschwindigkeitsmessanlage beschmiert und damit für Ärger und Arbeit gesorgt.















Donaueschingen – Ein großer schwarzer Kasten hatte einige Tage lang seinen Aufenthaltsort in Wolterdingen. Bei dem Gerät handelt es sich um eine semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage. Sie wurde von der Stadt Donaueschingen Anfang Oktober für die Dauer von zwei Monaten angemietet, heißt es aus dem Rathaus. Außer in der Ortsdurchfahrt in Wolterdingen sei die Anlage bereits in der Fürstenbergstraße und in der Ortsdurchfahrt in Pfohren im Einsatz gewesen.