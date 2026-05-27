Temposünder in Albstadt: Blitzer an B 463-Umleitung beschert hohe Einnahmen

Die Stadt Albstadt setzt weiter auf den Blitzeranhänger an der B463-Umleitung. Die nächste Sperrung kommt.

Die verschiedenen Bauarbeiten an der B 463 in Laufen und Lautlingen haben Autofahrern in den vergangenen Monaten verschiedene Umleitungen beschert. Tunnelbaustelle in Laufen, Belagsarbeiten in der Lautlinger Ortsdurchfahrt, Ersatzbau der Eyachbrücke: Inzwischen ist der Tunnel in Laufen wieder für den Verkehr freigegeben, bis Mitte Mai rollte der Durchgangsverkehr jedoch für den Großteil der Baumaßnahme durch die Laufener Ortsdurchfahrt; für einige Zeit musste gar die Umleitung über Margrethausen, Pfeffingen, Zillhausen, Stockenhausen und Dürrwangen genommen werden.

Aufgrund der B463-Baustelle hat der Gemeinderat der Stadt Albstadt zur Verkehrsüberwachung an der Umleitungsstrecke die dauerhafte Anmietung einer „semistationären Messanlage“ beschlossen, worunter umgangssprachlich ein Blitzeranhänger verstanden wird. Wegen Verzögerungen bei der Sanierungsmaßnahme „Tunnel“ wurde eine weitere außerplanmäßige Anmietung bis zur endgültigen Tunneleröffnung verfügt, wie in der Sitzungsvorlage zur jüngsten Gemeinderatssitzung informiert wird.

Über drei Millionen Fahrzeuge

Häufig wurde die Anlage in der Balinger Straße in Laufen eingesetzt, aber auch in der Zillhauser-Straße in Pfeffingen war das Gerät regelmäßig aufgebaut. Und zeigte, das belegen die Zahlen des jüngsten Messberichts, Wirkung: Von 3.021.734 registrierten Fahrzeugen wurden 23.154 Fahrzeuge geblitzt (0,77 Prozent). Der Großteil der Temposünder war bis zu zehn Stundenkilometer zu schnell unterwegs (16.096 Fahrzeuge), zwei Verkehrsteilnehmer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit um mehr als 60 Stundenkilometer – und das in Tempo-30-Zonen.

Unsere Empfehlung für Sie Verkehr in Albstadt Kreuzung auf B 463 – Ampel und Fußgängerfurt im Gespräch An der vielbefahrenen Kreuzung auf der B 463 am Ortsausgang Lautlingen könnte sich was tun. Insbesondere Fußgänger sind zu schützen.

Entsprechend finanziell hat sich die Anmietung des Blitzeranhängers gelohnt: Verwarnungs- und Bußgelder beliefen sich 2025 allein aus dieser Anlage auf rund 965.000 Euro; gekostet hat die Anmietung lediglich 98.500 Euro. Bereits 2024 konnten mit der Anlage 320.000 Euro eingenommen werden – bei Kosten von 27.200 Euro für die Anmietung. 2024 wurden nur 859.819 Fahrzeuge kontrolliert.

Wieder Umleitung auf B 463

Zum Vergleich: Neben dem Blitzeranhänger für die B463-Umleitung hat die Stadt Albstadt eine zweite solche Anlage angemietet. Mit dieser wurden 2025 insgesamt 408.488 Fahrzeuge erfasst, von welchen 1389 Fahrzeuge beanstandet wurden. Die Einnahmen aus diesem Gerät beliefen sich auf rund 58.000 Euro, die Kosten für die Anmietung auf 21.100 Euro.

Und die Instandsetzungsarbeiten an der B 463 sind noch nicht ausgestanden: Die Fahrbahndecke zwischen Laufen und Lautlingen im Spätsommer und Herbst dieses Jahres wird eine halbseitige Sperrung der Bundesstraße mit sich bringen. Daher plant die Verwaltung, mit Beginn der Belagssanierung und der damit verbundenen Umleitung über die Ortsteile Margrethausen und Pfeffingen, den Blitzeranhänger in den genannten Stadtteilen weiter einzusetzen