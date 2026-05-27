Temposünder in Albstadt: Blitzer an B 463-Umleitung beschert hohe Einnahmen

Die Stadt Albstadt setzt weiter auf den Blitzeranhänger an der B463-Umleitung. Die nächste Sperrung kommt.
Die verschiedenen Bauarbeiten an der B 463 in Laufen und Lautlingen haben Autofahrern in den vergangenen Monaten verschiedene Umleitungen beschert. Tunnelbaustelle in Laufen, Belagsarbeiten in der Lautlinger Ortsdurchfahrt, Ersatzbau der Eyachbrücke: Inzwischen ist der Tunnel in Laufen wieder für den Verkehr freigegeben, bis Mitte Mai rollte der Durchgangsverkehr jedoch für den Großteil der Baumaßnahme durch die Laufener Ortsdurchfahrt; für einige Zeit musste gar die Umleitung über Margrethausen, Pfeffingen, Zillhausen, Stockenhausen und Dürrwangen genommen werden.