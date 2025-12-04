Temposünder im Kreis Rottweil: Blitzer spülen rund eine halbe Million Euro in die Kasse

Sechs Verkehrstote und 363 Unfälle mit Verletzten gab es 2024 im Kreis Rottweil. Häufigste Ursache? Laut Polizei die Geschwindigkeit. Radarkontrollen sollen die Fallzahlen senken.
Die Blitzer des Landkreises sind häufig im Einsatz: An 245 Tagen wurde im vergangenen Jahr an verschiedenen Messstellen die Geschwindigkeit überwacht. Das Langzeitziel ist, die Zahl der Unfälle mit nicht angepasster Geschwindigkeit zu reduzieren. Ob man sich da im Kreis Rottweil in die richtige Richtung bewegt, zeigt die Bilanz 2024.