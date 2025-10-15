Temporeduzierung in Rheinfelden: Tempo 30 kommt in großem Stil

Nachdem die ersten Vorarbeiten abgeschlossen wurden, werden im Stadtgebiet ab kommender Woche die neuen Tempo-30-Beschilderungen aufgestellt.
„Mit der Einführung von Tempo 30 in insgesamt 14 Straßen im Zuständigkeitsbereich der Stadt haben wir nun alle Möglichkeiten, die uns der Gesetzgeber bietet, ausgeschöpft, um dem langgehegten Wunsch aus der Bevölkerung nach mehr Verkehrssicherheit Rechnung zu tragen“, wird Dominic Rago, Leiter des Amts für öffentliche Ordnung, in einer Mitteilung der Behörde zitiert. Die Umsetzung der geschwindigkeitsreduzierenden Maßnahmen in der Kernstadt und in allen Teilorten verfolge dabei nicht nur das Ziel, Unfallrisiken zu verringern und die Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern zu erhöhen, sondern dienten auch der Minderung von Lärm, der Senkung von Schadstoffemissionen und der Verbesserung der Aufenthaltsqualität.