1 Bei der Übergabe der Siegerurkunde (von links): Thorsten Schröder von der Firma Locamo, Rudolf Müller, Sabine Hagmann, Elke Latscha, Julian Osswald und Thomas Aurich, der Vorsitzende des Vereins Freudenstadt-Marketing. Foto: Ortmann

Als Pop-up-Stores bei der Stadt erstmals ins Gespräch kamen, wusste Oberbürgermeister Julian Osswald noch gar nicht, was es damit auf sich hat. Mittlerweile ist er begeistert von der Idee – und nahm dieser Tage den Stadtmarketingpreis des Handelsverbands für dieses Konzept entgegen.















Freudenstadt - "Ich bin stolz auf das Projekt", sagte Osswald bei der Preisübergabe. Wirtschaftsbeauftragte Elke Latscha gab einen Einblick in die Entstehungsgeschichte der improvisierten und temporären Ladengeschäfte.

Erste Geschäfte bleiben schon dauerhaft

Gemeinsam mit Deniz Özkul, der Geschäftsführerin des Vereins Freudenstadt-Marketing, habe sie sich in Karlsruhe Pop-up-Stores angeschaut, und anschließend überlegt, wie sich dieses Konzept in Freudenstadt umsetzen lässt – was schnell gelungen ist: Mittlerweile gab und gibt es dort insgesamt elf Pop-up-Stores – also provisorische Einzelhandelsgeschäfte, die in leerstehenden Geschäftsräumen vorübergehend betrieben werden. Zwei davon seien nun sogar dauerhaft in den jeweiligen Standort eingezogen, erzählt Latscha stolz.

Konzept bietet zwei Vorteile

Das Konzept biete gleich zwei Vorteile: "Zum einen bekommen die Eigentümer Aufmerksamkeit für ihre Fläche, und zum anderen können die Ladenbetreiber Geschäftsmodelle ausprobieren", so die Wirtschaftsbeauftragte.

Das freut auch Rudolf Müller, Leiter des Amts für Stadtentwicklung, der die Leerstände schon lange beobachtet hatte und überlegte, wie man diese optimal nutzen könnte. Die Pop-up-Stores seien nun ein Weg, "der in dieser Zeit sinnvoll ist". "Wir sind von einer leeren, toten Stadt weit entfernt, aber es ist ein gutes Signal, wenn wir auch die Leerstände wieder mit Leben füllen", sagte Müller. Den Vertretern der Stadt wurde von Handelsverband-Geschäftsführerin Sabine Hagmann anschließend die Siegerurkunde des Stadtmarketingpreises überreicht. Damit aber nicht genug: Die Stadt erhält als Preis einen Onlinemarktplatz, bei dem sich Unternehmen und Vereine präsentieren können. Dieser wird von der Firma Locamo für drei Jahre bereitgestellt und hat einen Wert von rund 65 000 Euro.

Blumeninseln und ein Weihnachtsbaum

Weitere Preise sind ein Weihnachtsbaum sowie Blumeninseln, deren Pflege ein Jahr lang inklusive ist und die nach Belieben aufgestellt werden können – also womöglich auch vor den Pop-up-Stores, die es in Freudenstadt weiterhin geben wird: "Wir wären blöd, wenn wir ein solches Erfolgsprojekt abwürgen würden", sagte Osswald. "Wo sonst kann man in so kurzer Zeit solche Erfolge erzielen?"