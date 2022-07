1 Ist der "Blitzercaddy" nicht im Einsatz, kann sein Messgerät zusätzlich in eine Säule eingebaut werden – dann geht es auch Motorrad-Rasern an den Kragen. Foto: Wegner

Der Personenwagen auf der Bundesstraße am Hammergraben fährt gerade passend 50 – da zieht links ein Motorrad vorbei und überholt. Schon blitzt es von vorne. Da kann das Kennzeichen des Bikers aber nicht drauf sein. Oder doch?















Link kopiert

Schramberg - Zwei Blitzersäulen stehen derzeit im Stadtgebiet Schrambergs, – am Hammergraben und in Waldmössingen – zudem hat sich der Ausschuss für Umwelt und Technik einstimmig für eine weitere Säule in Heiligenbronn ausgesprochen. Diese soll sogar noch mit einer nachgelagerten Ampel so verbunden werden, dass Schnellfahrern "Rot" angezeigt wird – und wer dies ignoriert bei diesem Verstoß ebenfalls geblitzt wird.