Deutschland ist das Land der Autobahn, der Straßen ohne Begrenzung. Auf rund 70 Prozent des bundesweiten Autobahnnetzes gilt kein Tempolimit und so manche Fahrer kosten das gerne aus.

Die A 81 ist in der Region wohl eine der wichtigsten Autobahnstrecken. Über mehr als 270 Kilometer verläuft die Fernstraße von Würzburg in Bayern aus unter anderem über Heilbronn, Stuttgart, Rottweil und Singen bis nach Gottmadingen an der Grenze zur Schweiz. Doch längst nicht alle Teilstrecken sind unbegrenzt.

Lesen Sie auch

Die Verantwortung für die A 81 liegt bei der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest. Diese betreut insgesamt etwa 1050 Kilometer Autobahn in Baden-Württemberg (ohne die A 7) sowie in Teilen von Hessen und Rheinland-Pfalz.

Wann kommt es zu einem Tempolimit?

Laut Wolfgang Grandjean, Leiter der Unternehmenskommunikation bei der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest, ist die dauerhafte Anordnung eines Tempolimits in Paragraf 45 der Straßenverkehrsordnung (StVO) geregelt. „Danach können die Straßenverkehrsbehörden die Benutzung bestimmter Straßen oder Straßenstrecken aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs beschränken. Das gleiche Recht haben sie:

1. zur Durchführung von Arbeiten im Straßenraum,

2. zur Verhütung außerordentlicher Schäden an der Straße,

3. zum Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen.“

Welche Geschwindigkeitsbegrenzungen gelten auf der A 81?

Unserer Grafik ist zu entnehmen, auf welchen Streckenabschnitten der A 81, zwischen dem Kreuz Stuttgart und der Abfahrt nach Singen, Geschwindigkeitsbegrenzungen dauerhaft angeordnet sind oder bei bestimmten Witterungsbedingungen und entsprechenden Verkehrslagen in Kraft treten.

Die Daten und Erklärungen wurden unserer Redaktion von der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest zur Verfügung gestellt.

Nicht Bestand unserer Darstellung sind Geschwindigkeitsbegrenzungen, die nur temporär gelten, etwa wegen Baustellen oder Straßenarbeiten. Wolfgang Grandjean erklärt hierzu: „Das sind Ad hoc-Maßnahmen, die kurzfristig angeordnet und auch wieder aufgehoben werden.“

Darunter fällt etwa der Straßenabschnitt zwischen den Abfahrten Oberndorf und Sulz entlang des Parkplatzes Hasenrain. Dort besteht aktuell nicht die abgebildete Geschwindigkeitsbegrenzung, erklärt Petra Hentschel, Pressesprecherin bei der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest, was sich jedoch mit Abschluss aller Bauarbeiten wieder ändern kann.

Seit einigen Jahren spricht eine konstante Mehrheit der Deutschen sich für ein allgemeines Tempolimit aus, doch die Gegenstimmen sind ebenfalls laut. Auch in unserer Redaktion gehen die Meinungen auseinander.

Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov sprachen sich 2022 rund 57 Prozent der Bevölkerung für ein Tempolimit von 130 km/h aus, 2023 waren 54 Prozent der ADAC-Mitglieder für ein generelles Tempolimit. Laut einer aktuellen, bundesweiten Umfrage des Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung befürworten 63 Prozent der Befragten ein Tempolimit von 130 km/h.