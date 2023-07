Die im Vorfeld heiß diskutierte Einführung von Tempo 30 ganztags auf der B 27 in Schömberg ist auf Anordnung des Landratsamts seit Mittwoch beschlossene Sache.

Bei der Gemeinderatssitzung vor drei Wochen beschlossen die Schömberger Gemeinderäte eine Befragung durchzuführen, die zwar offiziell erst jetzt enden würde, deren Votum aber im Vorfeld so eindeutig mit über 70 Prozent Zustimmung zugunsten des Limits ausfiel, dass eventuell weitere nachfolgende Rückmeldungen nichts mehr an der Mehrheit ändern würden.

„Bei den Anwohnern von Balingen kommend war die Zustimmung nicht ganz so groß und durchaus eine gewisse Sympathie für die Beibehaltung von Tempo 50 am Tag und Tempo 30 in der Nacht vorhanden, wo hingegen auf der anderen Ortsseite fast durchweg für ein Tempolimit gestimmt wurde“, meinte Schömbergs Bürgermeister Karl-Josef Sprenger.

Hoher Geräuschpegel

Zudem gebe es laut Sprenger eine breite Übereinstimmung, dass das für die Lärmreduzierung geeignetste Mittel eine Ortsumfahrung der B 27 sei. „In diesem Fall hatten wir es mit einer Art ‘Volksabstimmung‘ zu tun, und meiner Meinung nach ist das Tempolimit deshalb auch eine beschlossene Sache, denn die Mehrheit bekommt auch das Recht“, meinte Ratsmitglied Albert Redl.

Entscheidung gefallen, aber drei Gegenstimmen

Auch laut Ratsmitglied Heiko Gerstenberger gelte es nicht groß nachzudenken und sich an das Votum zu halten. Gegen ganztags Tempo 30 stimmte unter anderem Ratsmitglied Marc-Oliver Schwarz, denn laut seiner Meinung seien die Emissionen und der Lärm bei Tempo 30 höher, weil der Schwerlastverkehr in diesem Fall so stark abbremsen müsste.

Bei drei Gegenstimmen wurde vom Gremium entschieden, dass Tempo 30 ganztags von Ortsschild zu Ortsschild eingeführt wird. Zudem fand auch der Vorschlag von Gerstenberger breite Zustimmung, dass schon vor dem Ortsschild die Geschwindigkeit auf 70 Stundenkilometer abgesenkt werden solle.

Gemeinderäte schockiert über Ton der Kritik

Letzten Endes wäre diese Abstimmung allerdings auch nicht ausschlaggebend gewesen, denn laut Sprenger werde das Landratsamt ohnehin Tempo 30 anordnen. Grund hierfür dürfte vermutlich gewesen sein, dass die Spitzenwerte tagsüber mit einem am menschlichen Ohr gemessenen Geräuschpegel von bis zu 75 Dezibel Ampere und nachts mit über 65 Dezibel Ampere deutlich über den Grenzwerten liegen.

Kritik kam vom Gremium auf, dass in Leserbriefen und in persönlichen Schreiben die Gemeinderäte für ihr Verhalten erheblich kritisiert wurden. „Bei der Einführung von Tempo 30 geht die Welt nicht unter. Es gilt einen bestimmten Respekt vor dem Gremium zu haben, das zum Teil seine Freizeit opfert und zum Teil ehrenamtlich tätig ist“, versuchte Sprenger die Wogen zu glätten.

Gemeinderat wehrt sich

„Ich fand es erschreckend, dem Gemeinderat vorzuwerfen, seine Hausaufgaben nicht gemacht zu haben. Wenn jemand mitsprechen möchte, dann soll er sich für den Gemeinderat aufstellen, dann kann er auch aktiv mitgestalten“, schlug Gerstenberger in die gleiche Kerbe.

Laut Gemeinderat Frank Polich sei es zwar völlig in Ordnung, verschiedene Meinungen zu haben, aber es würde nicht stimmen, dass der Rat die Entscheidung bewusst verzögern würde und mit einer etwaigen Nichtzustimmung die Gesundheit der Anwohner gefährden würde.