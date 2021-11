Tempokontrollen in Albstadt

1 Der Riesenblitzer soll künftig häufiger zum Einsatz kommen. (Archivfoto) Foto: Nölke

Der Albstädter Gemeinderat hat die Stadt Albstadt ermächtigt, für die kommenden zwei Kalenderjahre Geschwindigkeitsmessungen im Stadtgebiet auszuschreiben. 2020 und 2021 hatte die Firma Radarrent diese Messungen vorgenommen und dafür 123.854 Euro berechnet; jetzt soll der Auftrag erneut für zwei Jahre ausgeschrieben werden, und zwar zu einem Festpreis.















Albstadt - Und so sieht das anstehende Programm aus: Vor zwei Jahren hatte der Gemeinderat beschlossen, dass alljährlich während 38 Wochen zwischen März und November an 40 Wochenstunden gemessen werden soll, des weiteren während 21 Wochen zwischen April und Oktober zweimal wöchentlich in den Abend- und Nachtstunden Kontrollen vorgenommen werden und zudem während sieben Wochen einer der großen, semistationären Blitzer zum Einsatz kommt.

Dieses Programm wird 2022 und 2023 leicht modifiziert: Der Einsatz des Riesenblitzers soll auf elf Wochen ausgedehnt werden und im Gegenzug in den vier zusätzlichen Messwochen abends und nachts nur an einem statt an zwei Wochentagen gemessen werden.

Die Stadtverwaltung rechnet mit Kosten von 80.000 Euro pro Jahr, also insgesamt 160.000 Euro.

Geschwindigkeitsmessungen nur noch zu Zweit

Im Gemeindlichen Vollzugsdienst sind derzeit übergangsweise acht Stellen besetzt – allerdings nur noch bis Ende Januar; dann geht ein Mitarbeiter in den Ruhestand, und dann waren es nur noch sieben. Es sei denn, der Gemeinderat erfüllt der Stadtverwaltung ihren in der Gemeinderatsklausur vom 25. September vorgebrachten Wunsch, eine zusätzliche Stelle für den Vollzugsdienst zu bewilligen.

Dieses auch um der Sicherheit der Mitarbeiter willen: Vor einem Jahr war einer von ihnen in Ausübung seiner Dienstpflicht mit einer Schusswaffe bedroht worden; als Konsequenz sind die Mitarbeiter im Mess- und Ermittlungsdienst mittlerweile zu zweit – nur die Knöllchen verteilen sie noch solo.