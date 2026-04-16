Tempo-Diskussion in Horb: Wer auf der Straße drängelt, gefährdet alle

Drängeln bringt kaum Zeit, aber mehr Risiko, meint unser Autor.
Es ist ein Phänomen, das viele kennen – und das zunehmend für Frust sorgt: Kaum hält man sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit, fährt einem der Nächste dicht auf. Die Beispiele liegen direkt vor der Haustür: an der Baustelle der Hochbrücke zwischen Nordstetten und Horb, auf der Strecke Nordstetten-Empfingen (Tempo 70), auf der Bildechinger Steige, in Bildechingen oder am Rauschbart. Wer hier Tempo einhält, hat oft schon nach wenigen Sekunden ein Fahrzeug im Rückspiegel, das deutlich näher kommt als nötig.