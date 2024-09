Tempo 30: Waldmössingen will nachts weniger Lärm

Waldmössingen will nachts weniger Lärm

1 In der Heimbach-, Vorstadt- und Winzelner Straße in Waldmössingen darf ab Anfang 2025 nachts von 22 Uhr bis 6 Uhr nur noch 30 Stundenkilometer schnell gefahren werden. Foto: Herzog

Den qualifizierten Lärmaktionsplan der Stadt beschäftigte jüngst auch den Ortschaftsrat Waldmössingen. Dort wird aufgrund der Temporeduzierung ein Flickenteppich entstehen.









Link kopiert



Wer ab Anfang 2025 durch den Ortsteil Waldmössingen fährt, muss die Verkehrsschilder der Ortsdurchgangstraßen genau lesen. Während der Auto- und Schwerlastverkehr schon seit geraumer Zeit in der Seedorfer Straße vom Kreisel in der Ortsmitte bis Höhe Gewerbegebiet Webertal auf 30 Stundenkilometer sich ganztags durchschlängeln muss, blüht den Verkehrsteilnehmern dies in der Heimbach-, Winzelner- und Vorstadtstraße nur nachts von 22 Uhr bis 6 Uhr.