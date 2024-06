1 Wird der Verkehr auf der B 415 in den Lahrer Stadtteilen heruntergebremst? Foto: Baublies (Archiv)

Wie schnell wird künftig auf der B 415 in Lahr gefahren? Die Antwort gibt’s in zwei Wochen.









Link kopiert



Unsere Zeitung hatte bereits vergangene Woche berichtet, dass die Entscheidung zeitnah bekanntgegeben wird, nun steht der Termin fest. „Die Stadtverwaltung Lahr präsentiert bei einer öffentlichen Informationsveranstaltung am Mittwoch, 3. Juli 2024, ab 18 Uhr in der Aula des Max-Planck-Gymnasiums die Ergebnisse umfassender Untersuchungen zum Thema Geschwindigkeitsregelung aus Lärmschutzgründen entlang der Ortsdurchfahrten der Bundesstraße 415 in der Kernstadt sowie in den Ortsteilen Kuhbach und Reichenbach“, hieß es am Dienstag aus dem Rathaus.