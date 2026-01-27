Tempo 30 in Trossingen?: Deshalb geht es künftig langsamer durch Schura

Die geplanten Geschwindigkeitsbeschränkungen in Schura stoßen im Ortschaftsrat auf unterschiedliche Meinungen, die errechneten Werte sprechen aber eine eindeutige Sprache.
Das Gesamtkonzept des Lärmaktionsplanes für die Gesamtstadt Trossingen wird noch in diesem Monat offengelegt. Danach hat jeder Bürger die Möglichkeit, die noch nicht beschlossenen Pläne im Rathaus einzusehen und eventuelle Einwände vorzubringen. Dementsprechend hat Schuras Ortsvorsteher Wolfgang Schoch in der Januar-Sitzung dem Ortschaftsrat den aktuellen Sachstand übermittelt.