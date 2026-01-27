Tempo 30 in Trossingen?: Deshalb geht es künftig langsamer durch Schura

Die geplanten Geschwindigkeitsbeschränkungen in Schura stoßen im Ortschaftsrat auf unterschiedliche Meinungen, die errechneten Werte sprechen aber eine eindeutige Sprache.

Das Gesamtkonzept des Lärmaktionsplanes für die Gesamtstadt Trossingen wird noch in diesem Monat offengelegt. Danach hat jeder Bürger die Möglichkeit, die noch nicht beschlossenen Pläne im Rathaus einzusehen und eventuelle Einwände vorzubringen. Dementsprechend hat Schuras Ortsvorsteher Wolfgang Schoch in der Januar-Sitzung dem Ortschaftsrat den aktuellen Sachstand übermittelt.

Da im vorliegenden Entwurf für Schura nur die Trossinger Straße, die Lange Straße und die Hölzlestraße lärmschutztechnisch berechnet worden sind, hat Schoch beantragt, dass auch die Espachstraße mit in die Berechnung aufgenommen wird. Er begründete dies damit, dass die Bewohner in der Espachstaße am stärksten von der Verkehrsbelastung mit rund 7500 Fahrzeugen am Tag betroffen sind.

„Hauptlärmquelle bei uns ist der Straßenverkehr“, erläutert Schoch. Dazu gehören nicht nur die Geräusche der Motoren, sondern vor allem die Abrollgeräusche der Reifen auf dem Fahrbahnbelag. Diese dominieren ungefähr ab 30 Stundenkilometer den wahrgenommenen Fahrzeuglärm, so das vorliegende Gutachten zum Lärmaktionsplan.

Die ausgewerteten Daten der Lärmaktionsplanung bieten, je nach Sachlage, zwei Entscheidungsebenen an: Das pflichtgemäße Ermessen und die Pflicht zum Handeln. Als Instrumente stehen verkehrsrechtliche Lärmschutzmaßnahme sowie bauliche Lärmschutzmaßnahmen wie der Einbau eines Flüsterbelages zur Verfügung.

Gesundheitskritischer Bereich

Bei der Ermessensausübung zu straßenverkehrsrechtlichen Lärmschutzmaßnahmen ist in Wohnbereichen zu beachten, dass nach der Lärmwirkungsforschung Werte ab 65 Dezibel tagsüber und 55 Dezibel nachts im gesundheitskritischen Bereich liegen.

Bestehen deutliche Betroffenheiten mit Lärmpegeln über den genannten Werten, verdichtet sich das Ermessen zum Einschreiten. Bei einer Überschreitung der Werte um zwei Dezibel reduziert sich das Ermessen hin zur grundsätzlichen Pflicht zur Anordnung beziehungsweise Durchführung von Maßnahmen auf den betroffenen Straßenabschnitten. Mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 anstatt 50 Stundenkilometern können Lärmpegel um bis zu 3,2 Dezibel gesenkt werden.

Das Ergebnis der Untersuchungen des Planungsbüros Rapp für Schura zeigt, dass im nördlichen Bereich der L 429 die Werte sowohl tagsüber als auch nachts im gesundheitskritischen Bereich liegen. Dasselbe gilt im südlichen Bereich der L 429.

Ganztägige Begrenzung

Mit diesen Werten sei man in der Langen Straße zwischen der Einmündung Weigheimer Straße und der Trennung von L 429 und 432, am Beginn der Hölzlestraße eindeutig in der Pflicht zum Handeln, betonte Schoch mit Blick auf die Maßnahme ganztägiger Begrenzung auf 30 Stundenkilometer.

In der Hölzlestraße bestehe aufgrund der geringen Betroffenheit kein Handlungsbedarf. Auch würde die Fahrzeit unnötig verlängert werden. In der Trossinger Straße sei eine Maßnahme aus Lärmschutzgründen nicht zwingend gerechtfertigt. Die Wohnbebauung sei dort locker angeordnet. Das Verhältnis von Anzahl der Betroffenen durch Lärm zum Streckenabschnitt mit 380 Metern erscheine als gering.

Eine starke Herausforderung

So liege in der Trossinger Straße zwar ein Ermessensspielraum vor, allerdings sehe das Planungsbüro dennoch Handlungsbedarf und zwar, weil sich dort der Schulweg befindet.

Für Ortschaftsrat Jürgen Haller sind diese Maßnahmen „ein Unding, wir machen uns damit doch kaputt“. Verständnis für eine nächtliche Beschränkung auf 30 Stundenkilometer hätte Ortschaftsrätin Isabella Schöndienst „nicht aber tagsüber“.

Wohlwissend, dass es „für viele Bürger, die nicht an der Langen Straße wohnen, eine starke Herausforderung wird“, betonte Schoch. „Wir haben hierbei keine Entscheidungsfreiheit.“

So sehen die Maßnahmen aus

Die Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 Stundenkilometern ganztags aus Lärmschutzgründen soll entlang der Streckenabschnitte L 429 Lange Straße, zwischen K 5917 Weigheimer Straße und L 429 Hölzlestraße / L 432 Lange Straße auf einer Länge von 890 Metern gelten.

Unsere Empfehlung für Sie Kommunalpolitik in Trossingen Schura hat 1708 Einwohner Rund 120 „Schuremer“, darunter auch einige „Trossinger“ waren ins vollbesetzte Gemeindehaus zur Bürgerversammlung gekommen

Aus verkehrlichen und Lärmschutzgründen werden Geschwindigkeitsbeschränkungen von 30 Stundenkilometer ganztags entlang der L 429 Trossinger Straße (innerorts), zwischen Ortseingang und -ausgang (Nord Schura) und der K 5917 Weigheimer Straße, auf einer Länge von 380 Metern angeregt.70 Stundenkilometer entlang der L 429 Trossinger Straße (außerorts), zwischen Ortseingang und -ausgang (Nord Schura) auf einer Länge von 310 Metern.