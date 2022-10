Mobiler Blitzer in Vorderlehengericht – So viele sind zu schnell

Ende September ist ein mobiler Blitzer in Vorderlehengericht aktiv – in Sichtweite zum damals gewarteten Standblitzer. Wie oft hat's geblitzt?

Die mobile Geschwindigkeitsmessung vor zwei Wochen in Vorderlehengericht hat für viel Wirbel gesorgt. Doch wie viele Temposünder wurden – übrigens in Sichtweite zum festen Blitzer – dabei ertappt?















Schiltach-Vorderlehengericht - Teils groß war die Entrüstung, vor allem in den sozialen Netzwerken, über die mobile Messung Ende September in Vorderlehengericht – schließlich waren die Messgeräte in Sichtweite zum dort seit Jahren fest installierten Blitzer positioniert. Und schließlich kam die Messung nur wenige Wochen nach der Einführung von Tempo 30. Die Lärmschutzmaßnahme wird zwar von einigen Anwohnern begrüßt, ist jedoch nicht unumstritten.

Das Landratsamt konnte in soweit beschwichtigen, dass es sich bei der Messung vom 30. September immerhin nicht um eine "Doppelmessung" gehandelt hat. Der stationäre Blitzer wurde zu der Zeit gewartet und war daher außer Betrieb, hatte Oliver Brodmann, Dezernent für den Bereich Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht bei der Rottweiler Behörde, auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt.

73 Fahrzeuge zu schnell

Doch was kam nun konkret raus bei der Messung? Bestätigt sie die Kritik einiger Anwohner, dass der feste Blitzer an der falschen Stelle steht und viele direkt nach der Säule auf der langen Gerade Richtung Wolfach wieder aufs Gas treten? Insgesamt, so die Zahlen des Landratsamts, war das mobile Blitzgerät an besagtem Freitag von 8.22 bis 14.02 Uhr aktiv. In dieser Zeit wurden 3589 Fahrzeuge erfasst – von ihnen waren 73 zu schnell. Das entspricht einem Prozentsatz von 2,03.

"Spitzenreiter" bekommt Fahrverbot

Die meisten Temposünder, mit 36 sogar fast die Hälfte, waren nur ein bisschen zu schnell – ihr Tacho stand unter 40 Stundenkilometer. Zwischen elf und 15 Stundenkilometer (km/h) zu schnell waren immerhin 26 Fahrzeuge. Neun Fahrer hatten sich vielleicht noch nicht an die neue Geschwindigkeitsbegrenzung gewöhnt – sie waren zwischen 16 und 20 Stundenkilometer zu schnell. Ein Fahrzeug befindet sich in der Klasse "zwischen 21 und 25 km/h" und war damit schon deutlich zu schnell unterwegs. Der unrühmliche Spitzenreiter überbietet das aber noch mal deutlich: Er hatte zwischen 31 und 40 Stundenkilometer zu viel auf dem Tacho. Ihn erwartet nun nicht nur ein saftiges Bußgeld von 260 Euro, sondern auch zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

Viele verschiedene Kennzeichen

Und woher kommen die Temposünder? Sind es eher Einheimische und Fahrer aus den Nachbarkreisen – zu den großen Unternehmen in Schiltach pendeln schließlich auch viele Kinzigtäler – oder vor allem Ortsfremde? "Eine Auswertung nach Herkunft der Geblitzten erfolgt nicht", erklärt Magdalena Baumann aus der Geschäftsstelle des Kreistags. Konkrete Angaben könne die Behörde dazu daher nicht machen. "Allerdings ergab eine Sichtung der Bilder, dass viele verschiedene, auch ausländische Kennzeichen dabei sind", geht sie doch ein bisschen ins Detail.

Vergleich zu Standblitzer nicht möglich

Wie sieht’s nun also aus in Vorderlehengericht? Werden im Vergleich zum stationären Blitzer mehr Fahrzeuge geblitzt – was die Kritik der Anwohner bekräftigen würde? Oder gibt’s da kaum einen Unterschied? "Hierzu können keine seriöse und belastbare Aussagen getroffen werden, da sich die konkrete mobile Geschwindigkeitsüberwachung mit der üblichen stationären Überwachung nicht vergleichen lässt", bleibt Baumann vage. Der stationäre Blitzer, führt sie dazu aus, blitze 24 Stunden, also auch nachts und an Wochenenden. "Die mobile Geschwindigkeitsüberwachung wurde sechs Stunden während des Berufsverkehrs durchgeführt. Insoweit können die Zahlen nicht seriös miteinander verglichen werden", erklärt sie.