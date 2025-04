Tempo 30 in Haiterbach: Gemeinderat erteilt Vorstoß klare Absage

1 Die Verwaltung erreichen immer wieder Klagen, dass in der Ortsmitte, wie hier am Marktplatz, zu schnell gefahren werde. Foto: Thomas Fritsch

In der Haiterbacher Ortsdurchfahrt wird es keine Geschwindigkeitsreduzierung unter den zulässigen 50 Stundenkilometern geben. Der Gemeinderat lehnte Tempo 30 mit großer Mehrheit ab. Einige Räte zeigten sich aber einem Gesamtkonzept gegenüber offen.









Die Entscheidung des Gemeinderats am Dienstagabend war im Vorfeld schwer abzuschätzen. Dass sich das Gremium – wie in den meisten Fällen – an dem Beschlussvorschlag der Verwaltung in der Sitzungsunterlage orientiert, galt hier nicht. Und nur wenige Ratsmitglieder hatten in der Vergangenheit öffentlich Stellung bezogen. So fiel das Ergebnis mit 13 Nein-Stimmen bei sechs Unterstützern des Verwaltungsvorschlags überraschend deutlich aus.