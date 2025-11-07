Tempo 30 in Gütenbach: Wie wäre es mit Tempo 40?

Tempo 30 ist groß in Mode, jede Gemeinde überschlägt sich mit Forderungen nach immer noch längeren 30er Zonen. Natürlich alles nur zum Schutz der Kinder, schon klar! Mal ehrlich: Wieviele Fußgänger sind denn in den letzten Jahren in Gütenbach Opfer eines Verkehrsunfalls geworden? Ob Furtwangen, Vöhrenbach oder jetzt Gütenbach. Wollen wir wirklich Verhältnisse wie in Hagnau am Bodensee? Kolonnen Verkehr, weil nichts mehr fließt... Das macht das Überqueren der Landstraße sehr viel sicherer!

Und ist unseren gewählten Stadträten eigentlich mal aufgefallen, dass zwischen 50 und 30 auch noch 40 liegt? Ja es ist richtig, dass zum Teil in unseren engen Städten Tempo 50 zu schnell sein kann. Allerdings steht in der StVO auch, dass wir der Situation angepasst fahren müssen. Eine Reduzierung auf Tempo 40 bedeutet für die meisten von uns, dass wir wohl mit 40 bis 45 „Sachen“ durch die Orte fahren, was den Verkehrsfluss nicht wirklich beeinträchtigt, deutlich überhöhte Geschwindigkeit verhindert und, sollte kontrolliert werden, nicht wirklich tragisch ist. Bei Tempo 30 hingegen tuckern die meisten mit 28 Stundenkilometern durch die Gegend, weil der Blitzer ja nicht weit sein kann. Nix mehr mit Verkehrsfluss!

Kreativität wäre angebracht

Liebe Gemeinderäte, seid bitte kreativ und denkt zuerst nach, bevor Ihr etwas fordert. Wenn so etwas eingeführt ist, wird es nicht mehr so schnell verschwinden und Tempo 40 funktioniert in vielen Gemeinden hervorragend! Oder geht es eher darum mit anschließenden Kontrollen Geld zu verdienen?

