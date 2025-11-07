Tempo 30 in Gütenbach: Wie wäre es mit Tempo 40?

Ein durchgängiges Tempolimit für die Landstraße will der Gütenbacher Gemeinderat. Dazu hat unsere Leserin Melanie Link aus Furtwangen die folgende Meinung.
Tempo 30 ist groß in Mode, jede Gemeinde überschlägt sich mit Forderungen nach immer noch längeren 30er Zonen. Natürlich alles nur zum Schutz der Kinder, schon klar! Mal ehrlich: Wieviele Fußgänger sind denn in den letzten Jahren in Gütenbach Opfer eines Verkehrsunfalls geworden? Ob Furtwangen, Vöhrenbach oder jetzt Gütenbach. Wollen wir wirklich Verhältnisse wie in Hagnau am Bodensee? Kolonnen Verkehr, weil nichts mehr fließt... Das macht das Überqueren der Landstraße sehr viel sicherer!