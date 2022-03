Tempo 30 in Geislingen

1 Am Montag wurden die Tempo-30-Schilder aufgestellt. Mit Kontrollen soll geprüft werden, ob sich auch alle Autofahrer an die neue Regelung halten. Foto: Schreiber

Die neuen Tempo-30-Schilder in der Geislinger Ortsdurchfahrt wurden am Montag aufgestellt. Mit Kontrollen soll geprüft werden, ob sich auch alle Autofahrer an die neue Regelung halten.















Link kopiert

Geislingen - Die neuen Tempo-30-Schilder in der Geislinger Ortsdurchfahrt sind am Montag aufgestellt worden. Mit Kontrollen soll geprüft werden, ob sich auch alle Autofahrer an die neue Regelung halten.

Das hat eine Bürgerfrage in der jüngsten Gemeinderatssitzung ergeben: Gerhard Gulde wollte wissen, ob die zum Schutz gegen Lärm erlassene Geschwindigkeitsbegrenzung auch überwacht werde. Sein Eindruck: Nicht jeder halte sich daran, insbesondere Lastwagen würden weiter zügig durch die Stadt brausen.

Geprüft wird, ob ein stationärer Blitzer möglich ist

Bürgermeister Oliver Schmid sagte, dass geprüft werden soll, ob die Installation einer stationären Messanlage ("Blitzer") möglich ist. Er fände das "legitim": "Wer sich an Tempo 30 hält, hat nichts zu befürchten." Ehe eine feste Blitzersäule kommt, soll die mobile Messstation des Zollernalbkreises zum Einsatz kommen, um die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit zu prüfen. Außerdem sollen zeitweise die bekannten Geschwindigkeitsanzeigen aufgehängt werden, die mittels Lichtsignal anzeigen, wenn ein Fahrzeug zu schnell unterwegs ist.