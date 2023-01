2 Otto Scherer (links) von der Bürgerinitiative "Weniger Verkehrslärm – Weniger Verkehrsgefährdung" in Neusatz und Hansi Bauer von der Interessengemeinschaft Althof (rechts) übergaben Bürgemeister Klaus Hoffmann im August 2020 Messwerte zu Verkehrslärm und Verkehrsdichte in den beiden Teilorten von Bad Herrenalb. Foto: Glaser (Archiv)

Bereits seit Mitte 2020 fordern Bürger aus Bad Herrenalb Tempo 30. Im Mai des vergangenen Jahres wurde im Gemeinderat beschlossen, dass keine weiteren Geschwindigkeitsdisplays angeschafft werden. Wie sieht die Lage mittlerweile aus?















Link kopiert

Bad Herrenalb - Es habe vereinzelt Beschwerden aus der Bürgerschaft über die Entscheidung des Gemeinderates gegeben, erzählt Christian Siebje, Pressesprecher der Stadt. Gemeint ist der Entschluss des Gemeinderates vom Mai 2022, keine weiteren Geschwindigkeitsdisplays für Bad Herrenalb anzuschaffen. Die Stadträte stimmten damals gegen die Vorschläge der Verwaltung. Dass diese Entscheidung nicht nur auf Wohlwollen gestoßen ist, verwundert nicht.

Bereits Ende August 2020 übergaben Otto Scherer von der Bürgerinitiative (BI) "Weniger Verkehrslärm – Weniger Verkehrsgefährdung" in Neusatz und Hansi Bauer von der Interessengemeinschaft Althof Bad Herrenalbs Bürgermeister Klaus Hoffmann Messwerte zu Verkehrslärm und Verkehrsdichte in den beiden Teilorten. Sie forderten Konsequenzen: einen Lärmaktionsplan und digitale Geschwindigkeitsanzeigen an den Ortseingängen. In der Stadt gebe es laut Aussage der Stadtverwaltung gegenüber unserer Zeitung im Januar 2021 bereits fünf Geschwindigkeitsanzeigetafeln. Drei elektrische Messgeräte in Neusatz und zwei in der Bernbacher Straße (Kullenmühle). Sie "wanderten" und würden temporär stationiert.

Bei Straßen handelt es sich um Kreisstraßen

Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage unserer Zeitung im vergangenen Jahr mitteilte, handle es sich bei den betreffenden Straßen um Kreisstraßen, für die nicht die Stadt selbst, sondern das Landratsamt Calw zuständig sei. "Allein der Wunsch nach mehr Verkehrssicherheit durch Tempo 30 rechtfertigt nicht die Annahme einer konkreten Gefahrensituation", hatte die Pressesprecherin des Landratamtes Calw, Janina Dinkelaker, im vergangenen Jahr zu der Thematik gesagt. Es brauche einen gut begründeten Antrag der Kommune, in dem man die Gefahrenlage im Einzelfall feststelle sowie nachweise, weshalb eine Geschwindigkeitsbegrenzung zwingend erforderlich sei. Und andere Maßnahmen, die die Verkehrssicherheit verbesserten, nicht verwirklicht werden könnten.

Dinkelaker nannte sechs Umstände, aufgrund derer jeweils Tempo 30 angeordnet werden dürfe. Dies dürfe aus Gründen der Verkehrssicherheit angeordnet werden, vor Kindergärten, Schulen sowie Altenheimen mit direktem Zugang zur Straße oder auf bestimmten Straßen auf Grundlage eines städtebaulichen Verkehrskonzeptes. Dieses müsste unter anderem regeln, welche Straßen den Verkehr aufnehmen sollen, der von den Tempo-30-Straßen verdrängt würde. Schließlich seien die Luftreinhaltung oder der Lärmschutz mögliche Gründe für die Anordnung von Tempo 30.

Keine rechtliche Grundlage

Das Problem: Keine der genannten Gründe lägen in Bad Herrenalb vor, weshalb es hier auch keine rechtliche Grundlage für die Geschwindigkeitsreduzierung gebe, erklärte Dinkelaker damals. Zwar hatten Scherer und Wilhelm Dürr von der BI damals in einem Schreiben an unsere Zeitung davon gesprochen, dass ihre eigenen Lärmmessungen eindeutig beweisen würden, "dass nach allen geltenden Regelungen der Verkehrslärm in den drei Durchgangsstraßen viel zu hoch ist" und sogar im "gesundheitsgefährdeten Bereich" liege. Doch Dinkelaker hatte dagegengehalten: "Die Eichung der von Privatpersonen verwendeten Messgeräte ist zumeist sehr ungenau, weshalb es zu großen Unterschieden bei den Messungen kommen kann".

Seit dem Gemeinderatsbeschluss im Mai 2022 hatte man nichts mehr von den Bürgerinitiativen gehört. "Die Situation ist so, dass wir von der Stadt einen Lärmschutzplan benötigen würden, dies passiert aber leider nicht. Es interessiert das Landratsamt nicht. Deshalb ruht die Initiative", sagt Scherer von der BI auf Anfrage unserer Redaktion. Im März des vergangenen Jahres stellte Dinkelaker jedoch klar: "Das Landratsamt sperrt sich nicht gegen Tempo-30-Regelungen, sondern hält sich an die gesetzlichen Regelungen". Ariane Durian von der Interessengemeinschaft Althof sagt im Gespräch mit unserer Zeitung: "Wir Althofer können es nicht nachvollziehen". Sie hätten alles versucht, sich anderen Initiativen angeschlossen und sogar benachbarte Kommunen kontaktiert, um sich dort Rat zu suchen. Kurzum: "Wir haben uns mit Herzblut für die Sache eingesetzt", so Durian. Drei von der Interessengruppe gestaltete Schilder, die für ein freiwilliges Einhalten von Tempo 30 werben, hätten zwar einen kleinen Teil zur Verkehrsberuhigung beigetragen. Doch diese könnten das Problem nicht lösen. Durian: "Letzten Endes stehen wir allein da mit unseren Schildern".

Wunsch nach mehr Entscheidungsbefugnissen

Und die Stadt? Die wünscht sich für die Zukunft mehr Entscheidungsbefugnisse bei der Einrichtung von innerörtlichen Geschwindigkeitsbegrenzungen, so Siebje. In einer Gemeinderatssitzung im Oktober des vergangenen Jahres habe der Bürgermeister den Gemeinderat darüber informiert, dass er sich diesbezüglich mit einem Schreiben an das Verkehrsministerium in Stuttgart gewandt habe. "In seinem Antwortschreiben hat das Ministerium mitgeteilt, dass es dem Herrenalber Wunsch nach mehr Entscheidungsbefugnissen wohlwollend gegenübersteht und sich für eine bundesweite Regelung einsetzen wird, welche es Kommunen erleichtern soll, innerorts Tempo-30-Zonen einzurichten".