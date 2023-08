Die CDU-Fraktion im Lahrer Gemeinderat will mit den Bürgern von Kuhbach und Reichenbach über eine mögliche Geschwindigkeitsreduzierung von Tempo 40 auf 30 in beiden Ortsdurchfahrten diskutieren. Die Stadt plant, wie berichtet, diese Maßnahme nach der Sommerpause.

Das eingeholte Stimmungsbild soll laut einer Mitteilung für die CDU-Fraktion die Grundlage für eine Entscheidung im Gemeinderat sein. Der Termin in Reichenbach ist am Freitag, 18. August, von 17 bis 19 Uhr auf dem Lindenplatz. In Kuhbach trifft man sich am Samstag, 19. August, von 11 bis 13 Uhr auf dem Parkplatz von Getränke Kloos. Neben Gemeinderäten der CDU wird auch der Bundestagsabgeordnete Yannick Bury vor Ort sein.

„Die Stadtverwaltung will im Alleingang gegen den Willen der Kuhbacher und Reichenbacher Ortsvertretungen ein weiteres Tempolimit durchsetzen. Eine Entscheidung über die Köpfe der betroffenen Menschen und ihrer demokratischen Vertretungen hinweg werden wir nicht akzeptieren“, heißt es in der Ankündigung der CDU.