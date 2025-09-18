Tempo 30 ade?: Altheimer würden gerne 40 fahren

Das Thema Geschwindigkeitsbegrenzungen in den Ortsdurchfahrten wird derzeit in allen Ortschaftsrats-Gremien heiß diskutiert, so auch in Altheim.

Grund dafür ist das Ergebnis der vierten Fortschreibung des Lärmaktionsplans und dessen zukünftige Umsetzung. In Altheim schien dieses Thema schon vor Beginn der jüngsten Ortschaftsratssitzung vom Tisch, wurde doch erst vor knapp einem Jahr auf Wunsch des Ortschaftsrats und der Bürgerinitiative in ganz Altheim eine durchgängige Tempo-30-Zone eingerichtet. Selbst Verkehrsminister Winfried Hermann hatte sich seinerzeit für diese 30er-Regelung durch Altheim stark gemacht.

Die Altheimer forderten schon lange ein Tempolimit, das damals aus Sicherheitsgründen zum pauschalen Tempolimit führte. Aktuell kommen nun auch noch Vorgaben aus dem Lärmaktionsplan hinzu, die bundesrechtlich eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Km/h an Stellen vorschreiben, bei denen eine sehr hohe Lärmbelastung (größer 67 dB(A), errechnet wurde. Und dies ist in Altheim zum Teil gegeben.

Unter diesen Voraussetzungen war für Ortsvorsteherin Sylvia Becht klar, dass man dem Verwaltungsvorschlag aus Drucksache 106/2025 zustimmt. Hier war folgender Text vorgesehen: „Die Feststellung einer ganztägigen Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 Km/h, in Teilen auf 40 Km/h, aus Lärmschutzgründen als Sofortmaßnahme für Altheim wird gewünscht“. Becht meinte dazu: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt auf 40 km/h hochgehen. Ich bitte um Zustimmung zum Beschlussvorschlag, da der Ort bereits die 30 km/h hat.

Diskussion im Ortschaftsrat

Doch da hatten sie die Rechnung ohne ihr Gremium gemacht. Im Ortschaftsrat erinnerte man sich an den alten Spruch von Konrad Adenauer, der einst sagte: „Was geht mich mein Geschwätz von gestern an?“ und schon war die schönste Diskussion über die Vor- und Nachteile von 30 Km/h im Gange.

Rätin Ursula Becht, die monierte, dass das Lärm-Monitoring von 2023 ist und erst heute auf dem Tisch liegt, stellte für sich fest, dass 30 Km/h unwahrscheinlich unkomfortabel sei, und sie 40 Km/h für besser halten würde.

Rat Frank Weimer war der gleichen Meinung und regte an, dass die Geschwindigkeit von 40 Km/h durchgängig, aber mit Kontrolle, zum Beispiel durch eine Anzeigetafel, hochgesetzt wird. Auch Rat Hans-Peter Schmid votierte eher für 40 Km/h. „30 Km/h in der Kreuzung Salzstetter Straße ja, aber auf der langen Geraden Ortsausgang Richtung Grünmettstetten ist das schon zäh“, seine Argumentation.

Rat Friedemann Schindele gab zu bedenken, dass man vor kurzem aus Sicherheitsgründen für 30 Km/h gestimmt habe und hielt es nicht für klug, wenn man jetzt doch 40 Km/h haben möchte. Hier wurde aber aus dem Gremium heraus gegengehalten, dass viele Stimmen aus der Bevölkerung heraus über den „Mist“, den die Verwaltung mit der 30er-Pauschale angerichtet habe, schimpfen würden.

Argumenten wie die Befürchtung eines Schilderwaldes oder eines Geschwindigkeitsflickenteppichs wurden in die Überlegungen eingebunden und zuletzt gab es drei Szenarien, unter denen die Räte, die auch für jede Variante mehrfach abstimmen konnten, auswählen durften.

So wird abgestimmt

A: Wir lassen es, wie es ist: Vier Stimmen. B: Wir gehen auf 40 Km/h: Fünf Stimmen

C: Entsprechend Beschlussvorschlag mit Risiko Geschwindigkeitsflickenteppich: Vier Stimmen.

Obwohl darauf hingewiesen wurde, dass Oberbürgermeister Peter Rosenberger in der letzten Gemeinderatssitzung von Rechtsbeugung sprach, als die AfD-Fraktion eine 40 Km/h-Pauschale für alle Ortsdurchfahrten vorschlug, wird Altheim nun mit einem Beschluss, dass man gerne die 40 Km/h als Ortsdurchfahrtsgeschwindigkeit hätte, in die nächste Gemeinderatssitzung gehen.