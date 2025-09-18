Tempo 30 ade?: Altheimer würden gerne 40 fahren

Das Thema Geschwindigkeitsbegrenzungen in den Ortsdurchfahrten wird derzeit in allen Ortschaftsrats-Gremien heiß diskutiert, so auch in Altheim.
Grund dafür ist das Ergebnis der vierten Fortschreibung des Lärmaktionsplans und dessen zukünftige Umsetzung. In Altheim schien dieses Thema schon vor Beginn der jüngsten Ortschaftsratssitzung vom Tisch, wurde doch erst vor knapp einem Jahr auf Wunsch des Ortschaftsrats und der Bürgerinitiative in ganz Altheim eine durchgängige Tempo-30-Zone eingerichtet. Selbst Verkehrsminister Winfried Hermann hatte sich seinerzeit für diese 30er-Regelung durch Altheim stark gemacht.