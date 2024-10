Verkehr wird in Hüfingen ausgebremst

1 In der Hüfinger Hauptstraße fließt viel Verkehr. Der muss schon bald allerdings langsamer unterwegs sein. Dort wird das Tempo reduziert. Foto: Roland Sigwart

In einigen Straßen von Hüfingen gilt ab kommendem Montag eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer.









Die Verkehrsberuhigung in Hüfingen ist ein Thema, mit dem man in der Stadt schon länger beschäftigt ist. Der Gemeinderat hatte sich dazu entschieden, in bestimmten Bereichen eine Tempo-Reduzierung einzuführen.