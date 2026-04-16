Tempo 100 in 30er Zone: Das Polizeipräsidium Offenburg erwischte 240 Raser

1 Die Polizeibeamten stellten nicht nur Geschwindigkeitsverstöße fest. Vier Fahrer standen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Foto: Ehrlich 7000 Fahrzeuge, 92 Polizeibeamte und 28 Kontrollstellen – der europäische „Speedmarathon“ am Mittwoch war ein umfangreicher Einsatz für die Beamten.







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Beim europäischen „Speedmarathon“ am Mittwoch wurden im Bereich des Polizeipräsidiums Offenburg insgesamt 92 Polizeibeamte an 28 Kontrollstellen eingesetzt. Bis zum Abend wurden fast 7000 Fahrzeuge gemessen und teilweise kontrolliert, berichtet die Polizei in einer Mitteilung. Dabei wurden 240 Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Spitzenreiter war ein 24-jähriger BMW-Fahrer, der am Mittwochabend in der Hauptstraße in Neuried-Ichenheim mit 100 Stundenkilometer gemessen wurde – eine Straße, auf der Tempo 30 gilt. Den Fahrer erwarten nach Toleranzabzug ein Bußgeld von 700 Euro, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. Neben Geschwindigkeitsverstößen stellten die Einsatzkräfte vier Fahrer fest, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss ihr Fahrzeug führten, heißt es weiter. Außerdem wurden acht Handy- und sechs Gurt- und Helmpflichtverstöße geahndet.