Temperaturen über 40 Grad: Hitzewelle versetzt Frankreich in Ausnahmezustand

Für weite Teile Frankreichs hat der Wetterdienst Hitzewarnungen ausgerufen. Die Bevölkerung schwitzt bei Temperaturen von über 40 Grad. Unterdessen steigt die Waldbrandgefahr weiter.
Paris - Eine Hitzewelle mit Temperaturen von über 40 Grad versetzt Frankreich in einen Ausnahmezustand. In großen Teilen des Landes mahnte der Wetterdienst Météo France die Bevölkerung zu besonderer Vorsicht angesichts der Hitze. Für 14 Departements wurde die höchste Hitzewarnstufe rot erlassen, in 64 weiteren Departements gilt die Warnstufe orange.