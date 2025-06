So trotzen die Lahrer der extremen Hitze

8 Ein Eis ist eine willkommene Abkühlung bei den hohen Temperaturen. Foto: Köhler 8 Bilder - Fotostrecke öffnen Ob Mensch, Tier oder Pflanze – das momentane Sommerwetter ist ein Stresstest für alle. Wir haben Menschen gefragt, wie sie mit dem Wetter umgehen.







Link kopiert



Es ist heiß, und es wird noch heißer: Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor extremer Hitze am Oberrhein – ein äußerst seltenes Ereignis zu dieser Zeit im Jahr. Die Temperaturen bekommen viele zu spüren, egal ob bei der Arbeit oder in der Freizeit. Unsere Redaktion hat sich in Lahr und Region umgehört.