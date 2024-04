1 Am Wochenende soll das Wetter wieder schöner werden. (Symbolfoto) Foto: /©Günter Albers-stock.adobe.com

Nach dem kühlen und wechselhaften Wetter der vergangenen Tage soll es in Baden-Württemberg wieder wärmer werden. Das Wochenende gibt einen Vorgeschmack.









In den kommenden Tagen wird es wieder wärmer und sonniger in Baden-Württemberg. Am Wochenende können die Menschen mit Temperaturen bis 23 Grad rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte.