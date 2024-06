Tiefstes Karstloch im Meer Taam Ja‘ – das tiefste Blue Hole der Welt liegt in Mexiko

In Mexiko liegt das bisher tiefste bekannte Blue Hole der Welt, wie neue Messungen zeigen. Das Taam Ja‘ Karstloch an der Küste Yucatans reicht mindestens 420 Meter hinab. Und sein Grund ist damit noch nicht erreicht. Über eine Expedition in unbekannte Regionen.