Teleskope in Testphase: Tor der Bundeswehr ins All steht in Meßstetten

In Meßstetten stehen die ersten Bundeswehr-Teleskope zur Beobachtung etwa von Weltraumschott - und machen den Standort zum zentralen Auge Deutschlands im Weltraum.
Der Blick ins All wird auf der Schwäbischen Alb schon jetzt geübt, obwohl es bis zur endgültigen Inbetriebnahme der zwei Weltraum-Teleskope noch ein paar Monate hin ist. Laut Bundeswehr sind die Vorbereitungen für das Aufstellen der beiden rund acht Meter hohen Teleskopanlagen zur Beobachtung und Verfolgung von Objekten im Weltraum auf der Zielgeraden.