Telekommunikation: Telekom startet bald KI-Assistenten für Telefonate

Bei Telefonaten geht es in der Regel um einen Anrufer und einen Angerufenen. Die Telekom möchte eine Nummer drei hinzugesellen: Einen KI-Assistenten, der bei Bedarf am Gespräch teilnimmt und hilft.
Bonn/Barcelona - Ob Live-Übersetzung, Fahrplan-Infos oder Gesprächszusammenfassungen nach dem Auflegen: Bei Telefonaten im Handynetz der Deutschen Telekom sollen die Gesprächsteilnehmer künftig auf eine Künstliche Intelligenz zurückgreifen können. Der Bonner Konzern kündigte zum Auftakt der Mobilfunkmesse Mobile World Congress (MWC) in Barcelona an, noch in diesem Jahr eine entsprechende Assistenzfunktion in sein Netz zu integrieren. "Es geht zeitnah los", sagt Telekom-Technikvorstand Abdu Mudesir. Ob der "Magenta AI Call Assistant" etwas kostet, ist noch offen.