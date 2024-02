Telekom erteilt Absage: Glasfaserausbau in Friesenheim frühestens in zwei Jahren

1 Für einige Jahre werden keine bunten Kabel mehr in Friesenheim verlegt – hier im Industriegebiet ging dies mit der Kombination aus gefördertem sowie eigenwirtschaftlichen Ausbau rasch. Foto: Bohnert-Seidel

Schnelles Internet gibt es in Friesenheim vorerst nicht. Abgesprungen ist die „Deutsche Glasfaser“. Nach einer Anfrage von Seiten des Bürgermeisters Erik Weide hat auch die Telekom abgesagt. Die Gemeinde versucht nun andere Wege.









Link kopiert



Alles wieder auf Anfang heißt es in der Gemeinde Friesenheim in Sachen Glasfaserausbau. Sowohl das Unternehmen „Deutsche Glasfaser“ als auch die Telekom haben der Gemeinde eine Ansage erteilt. Über die Breitband Ortenau will Friesenheim an Förderzusagen über Bund und Land zu kommen, um den Ausbau eventuell in einer Kombination aus Förderung und Eigenbeteiligung hinzubekommen. Sollte eine Förderzusage kommen, wäre frühesten in zwei bis drei Jahren mit einem Glasfaserausbau in Friesenheim zu rechnen.