Villingen-Schwenningen - Die Münzfernsprecher verlieren ihre Bedeutung in der Gesellschaft. Aus diesem Grund hat die Telekom beschlossen bis zum Ende des Jahres 2025 alle Telefonzellen bundesweit abzubauen. Auch in Villingen-Schwenningen werden dann die letzten Anlagen verschwinden. Doch werden die Bürger das öffentliche Telefon vermissen? Wir haben nachgefragt – und die Meinung ist eindeutig.

So berichten alle Befragten davon, dass sie sich an ihr letztes Gespräch über eine Telefonzelle kaum noch erinnern. Die Jüngeren haben noch nie eine benutzt "höchstens mal zum Spaß sind wir reingegangen, aber sonst habe ich noch nie etwas damit zu tun gehabt", erzählt ein 14-jähriges Mädchen aus Blumberg. "Seitdem es Handys gibt, benutzt die keiner mehr", sagt ein 54-jähriger Mann aus Villingen.

Unangenehme Gerüche bleiben im Gedächtnis

Der älteren Generation bleiben vor allem die negativen Aspekte im Gedächtnis. Von verschmutzten und demolierten Telefonzellen bis hin zu unangenehm intensiven Gerüchen scheint alles vertreten zu sein. Die Meinung ist klar, Telefonzellen waren unhygienisch, in heutiger Coronazeit für viele unvorstellbar. Doch trotzdem war sie damals ein wichtiger Teil der Kommunikation. "Ohne Smartphone war man darauf angewiesen", so eine 46-jährige Frau.

Auch die Kommunikation mit Freunden und Schulkameraden verlief damals über die öffentlichen Telefone, erzählen viele der Befragten. Es war fester Bestandteil des Alltags.

Erster Fernsprechkiosk 1881

Deutschland war Vorreiter der öffentlichen Kommunikationsinfrastruktur. Schon 1881 stand der erste Fernsprechkiosk weltweit, in Berlin am Potsdamer Platz. Diese wurden noch mit Papiertickets bedient. Später kamen dann Münzfernsprecher, bei denen ein Anruf gerade einmal 20 Pfennig kostete. Die charakteristischen gelben Häuschen wurden nicht nur zum Telefonieren genutzt, sondern waren auch beliebter Treffpunkt.

Nach der Wiedervereinigung Deutschlands übernahm die neu gegründete Telekom – und die gelben Häuschen wurden magentafarben. Bis hin in die 2000er-Jahre wurden die Telefonzellen rege genutzt. "Früher kamen Kunden, um nach Aufladekarten zu Fragen, doch heute gar nicht mehr", berichtet eine Mitarbeiterin im Telekom-Shop in Villingen.

12 000 öffentliche Telefone in Deutschland

Die Telekom selbst kann uns keine "individuellen Zahlen und Details zu öffentlichen Telefonen in einzelnen Städten sowie Gemeinden oder Landkreisen zur Verfügung stellen", da der Rechercheaufwand zu groß sei. Es stehen aber noch etwa 12 000 öffentliche Telefone in Deutschland, das sind rund 90 Prozent weniger als in ihrer Blütezeit. "Die Gründe für den Abbau der öffentlichen Telefone sind vielschichtig", so eine Sprecherin der Telekom.

Vor allem in Zeiten der Energiekrise ist sich das Unternehmen über den enormen Energieverbrauch der Telefone bewusst. "Im Schnitt verbraucht ein öffentliches Telefon zwischen 500 und 1250 Kilowattstunden im Jahr", wird berichtet. Zusätzlich stehen der mangelnde Umsatz durch die fehlende Nutzung in keinem Verhältnis zu den Unterhaltskosten.

Ein Geist vergangener Zeiten

In Villingen-Schwennigen werden an den meisten Zellen gar keine Gespräche mehr geführt. Wie Geister stehen die Telefone unberührt in den Straßen der Stadt, eine Einladung für Randalierende. Sticker, Graffiti, eingeschlagene Scheiben und durchgetrennte Kabel – ein Erhaltungsalptraum. Zusätzlich wird es immer schwieriger Ersatzteile zu finden, um die Beschädigungen zu reparieren.

Das Smartphone, die persönliche Telefonzelle, welches mittlerweile jeder besitzt, ist dann doch die bessere Alternative für die meisten. Deswegen werden die Telefonzellen bis 2025 alle abgebaut und danach entsorgt oder recycelt.