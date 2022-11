1 Die Telefonsäule im Horber Bahnhof – eine der letzten ihrer Art. Foto: Ortmann

Die Telekom hat angekündigt, die noch verbliebenen Telefonhäuschen und -säulen abzubauen. In Horb stört das anscheinend niemanden. Ohnehin können weder Stadt noch Telekom Auskunft darüber geben, wo die öffentlichen Fernsprecher überhaupt noch zu finden sind.















Horb - Es gibt sie tatsächlich noch. Mitten im Horber Bahnhof, direkt neben dem Fahrkartenautomat, steht eines der 12 000 letzten öffentlichen Telefone in Deutschland. Doch während am Fahrkartenautomat reger Betrieb herrscht, würdigen die Passanten der Telefonsäule keines Blickes. Wen wundert’s: Die Mobiltelefone haben den öffentlichen Fernsprechern längst den Rang abgelaufen. Wer telefonieren muss, greift zum Smartphone.

Ob in den vergangenen Jahren überhaupt jemand den magentafarbenen Hörer im Bahnhof in die Hand genommen hat, ist fraglich. An 3800 Standorten in Deutschland ist laut Telekom im Jahr 2021 überhaupt kein Gespräch mehr geführt worden; bei allen anderen beläuft sich der Umsatz meist auf wenige Euro. Die Kosten für die Beseitigung von Vandalismusschäden übersteigen die Umsätze an vielen Standorten bei weitem.

Stadt: "Abbau nachvollziehbar"

Kein Wunder also, dass sich der Ärger in Horb über den Abbau der letzten öffentlichen Fernsprecher in Grenzen hält: "Dass die Telekom bis 2023 alle verbliebenen Telefonzellen bundesweit zurückbauen möchte, ist angesichts des Ausbaues des Mobilfunknetzes nachvollziehbar", so Stadtsprecherin Inge Weber. Beschwerden seitens der Bürger habe es noch keine gegeben.

Der Abbau geht ohnehin bereits seit Jahren schleichend vonstatten. "In den Jahren 2000 bis 2015 reduzierte die Telekom die Anzahl der klassischen Telefonzellen im Stadtgebiet erheblich. Standorte die nicht über einen ausreichenden Mobilfunkempfang verfügten, wurden zumeist noch länger betrieben", blickt Weber zurück.

Die Tage sind gezählt

Doch wie viele Telefonhäuschen und -säulen gibt es heute überhaupt noch im Stadtgebiet? Weber verweist auf die Telekom, "da die Stadt weder Betreiber noch Auftraggeber von Telefonzellen ist". Aber auch dort läuft die Anfrage ins Leere. Pressesprecherin Katja Kunicke teilt mit, dass die Telekom keine Auskunft darüber geben kann. Die Begründung: "Die Nutzung von öffentlichen Telefonhäuschen hat in den vergangenen Jahren zu stark abgenommen."

Wann die letzten Telefone in Horb abgebaut werden, ist somit ebenfalls unklar. Eines steht fest: Die Tage sind nun endgültig gezählt. Am 21. November wird die Münzfunktion an allen Anlagen abgeschaltet. Im Februar wird dann auch die Zahlungsfunktion mit Telefonkarte deaktiviert. Bis Anfang 2025 sollen die letzten öffentlichen Telefone dann überall verschwinden.

Und so wartet auch die Telefonsäule am Horber Bahnhof still und heimlich auf ihren Abbau. Aber vielleicht wird nun der eine oder andere Nostalgiker die Chance ergreifen, ein letztes Gespräch an der grau-magentafarbenen Säule zu führen.

Glosse: Verschollen

Von Niklas Ortmann

Wo sind sie denn nun, die letzten verbliebenen Telefonzellen in Horb? Die Stadt weiß es nicht, die Telekom will keine Auskunft geben. Die Begründung: "Wir halten seit langem keine regionalen Daten mehr für die externe Kommunikation vor." Übersetzt heißt das wohl: Die Telefonzellen sind so irrelevant geworden, dass wir selbst vergessen haben, wo sie stehen. Verständlich: Von Spinnweben überzogen, dürften die meisten nur schwer aufzufinden sein. Und die Mitarbeiter der Telekom sind ohnehin damit beschäftigt, die Störungen im eigenen Netz – wie zuletzt in Horb und Umgebung, als 4000 Kunden offline waren – zu beheben. Wer also noch einen öffentlichen Fernsprecher entdeckt, sollte das streng geheim halten – vielleicht zahlt die Telekom eines Tages einen Finderlohn für jeden, der eine verschollene Telefonzelle aufspürt.