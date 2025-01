Nach der mehrstündigen Telefonstörung an beiden Standorten des Schwarzwald-Baar-Klinikums griff dort ein Notfallkonzept. Das Klinikum erklärt, wie während des Ausfalls kommuniziert werden konnte.

Das Schwarzwald-Baar-Klinikum war am 1. Januar für eine Dauer von mehreren Stunden aufgrund einer Telekomstörung telefonisch nicht erreichbar. Im Klinikum konnten keine Anrufe aus dem Fest- oder Mobilfunknetz empfangen werden, und es konnten auch keine Anrufe dorthin abgesetzt werden.

Beide Klinikums-Standorte waren von der Störung betroffen, die von der Telekom beseitigt werden musste. Am Nachmittag gegen 14 Uhr war die Störung behoben und die telefonische Erreichbarkeit des Klinikums ist seitdem wieder gewährleistet, heißt es in einer Mitteilung. Das bestehende Ausfallkonzept habe sich bewährt. Die Patientenversorgung war zu jedem Zeitpunkt vollumfänglich gewährleistet, betont as Klinikum.

Telefonische Verbindung zur Leitstelle

Während der Störungsphase liefen Anrufe ins Leere: Menschen außerhalb des Klinikums konnten nicht im Klinikum anrufen, auch aus dem Klinikum heraus konnten keine Telefonate erfolgen. Die Erreichbarkeit innerhalb des Klinikums sei hingegen durchgehend gegeben gewesen, so dass Klinikums-Mitarbeiter uneingeschränkt intern und standortübergreifend miteinander telefonieren konnten.

Vor allem hat sich das vorhandene Ausfallkonzept des Klinikums bewährt: Das Schwarzwald-Baar Klinikum verfügt eigenen Angaben zufolge über so genannte „Notfalltelefone“, die unabhängig vom Telekomnetz funktionieren und die für dringende Telefonate auch im Störungsfall genutzt werden können. Aus diesem Grund konnten sich beispielsweise die Beschäftigten der Notaufnahme und die der Integrierten Leitstelle auch während der Telekomstörung gegenseitig erreichen, heißt es in der Mitteilung.

Nach aktueller Information der Telekom betraf die Störung Großkunden aus dem gesamten Bundesgebiet, darunter waren beispielsweise auch Einrichtungen wie das Klinikum Fulda oder die Stadtwerke Saarbrücken.