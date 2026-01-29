Telefonbetrug im Aargau: Betrüger erbeutet 50 000 Franken vom Konto eines Aargauer Rentners

1 Ein dreister Telefonbetrüger hat kräftig Kasse gemacht. Foto: Rohwedder/Pixabay Ein Unbekannter soll sich im Kanton Aargau unter einem Vorwand Zugang zum E-Banking eines Seniors verschafft haben.







Ein 89-jähriger Mann ist im Kanton Aargau Opfer eines dreisten Telefonbetrügers geworden. Der Unbekannte verschaffte sich Polizeiangaben zufolge unter einem Vorwand Zugang zum E-Banking des Seniors. Der Täter erbeutete so 50 000 Franken, heißt es im Polizeibericht. Der 89-Jährige hatte den Anruf des angeblichen Bankangestellten am Dienstagnachmittag erhalten, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mitteilte. Dieser gab an, es bestehe ein Problem mit einem Konto. Deshalb müsse ein Fernwarteprogramm installiert werden, um den Fehler zu beheben. Der überrumpelte Senior folgte der Anweisung, wie die Polizei weiter berichtete. Danach habe der Unbekannte mehrere Abbuchungen in Auftrag gegeben - bevor der Senior überhaupt gewusst habe, was um ihn geschehen sei. Nach Polizeiangaben hat sich die Zahl der gemeldeten Telefonbetrugsfälle im Aargau in letzter Zeit gehäuft. Die Kantonspolizei warnt deshalb erneut vor dieser Masche. Man solle immer kritisch hinterfragen, was gefordert wird. Die Betrüger würden teilweise glaubhafte Lügen erfinden und die Beteiligten stark unter Druck setzen. Betroffene sollten den Anruf unterbrechen und ihre eigene Bank anrufen. Unter keinen Umständen sollten Passwörter und Bankdaten herausgegeben werden, wie die Polizei abschließend schreibt.