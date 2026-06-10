Telefonbetrüger am Werk: Basler Polizei fasst mutmaßlichen Betrüger

1 Für den Verdächtigen klickten die Handschellen. Foto: Pixabay Zuvor war eine 67-jährige Frau von falschen Polizisten und Bankmitarbeitern dazu gebracht worden, Bargeld zu übergeben.







Link kopiert



Die Polizei hat am Dienstag in Basel einen 53-jährigen Mann festgenommen. Er wird des Betrugs verdächtigt. Zuvor war eine 67-jährige Frau von falschen Polizisten und Bankmitarbeitern dazu gebracht worden, Bargeld zu übergeben, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Gemäß den bisherigen Ermittlungen kontaktierten die Täter die Frau telefonisch und gaben sich als Polizisten sowie als Bankangestellte aus.