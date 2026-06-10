Telefonbetrüger am Werk: Basler Polizei fasst mutmaßlichen Betrüger
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Für den Verdächtigen klickten die Handschellen. Foto: Pixabay

Zuvor war eine 67-jährige Frau von falschen Polizisten und Bankmitarbeitern dazu gebracht worden, Bargeld zu übergeben.

Die Polizei hat am Dienstag in Basel einen 53-jährigen Mann festgenommen. Er wird des Betrugs verdächtigt. Zuvor war eine 67-jährige Frau von falschen Polizisten und Bankmitarbeitern dazu gebracht worden, Bargeld zu übergeben, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Gemäß den bisherigen Ermittlungen kontaktierten die Täter die Frau telefonisch und gaben sich als Polizisten sowie als Bankangestellte aus.

 

Sie hätten die Geschädigte überzeugt, an ihrem Wohnort einer unbekannten Person eine höhere Bargeldsumme auszuhändigen, heißt es weiter. Der 53-jährige Tatverdächtige fiel Mitarbeitern des Fahndungsdienstes später während einer Präventionsaktion durch sein verdächtiges Verhalten auf.

Weitere Abklärungen erhärteten laut Mitteilung den Verdacht, dass der türkische Staatsangehörige an der Tat beteiligt war.

 