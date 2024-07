Teinachtalturnier: Der Stellenwert ist nach wie vor hoch

1 Die Zuschauerzahlen sind beim Teinachtalturnier traditionell hoch. Foto: Blaich

Vom 19. bis 22. Juli findet in Berneck das 45. Teinachtalturnier statt. Sechs Teams nehmen teil, sechs weitere am Umgebungsturnier.









Zum 45. Mal wird vom 19. bis 22. Juli in Berneck das Teinachtalturnier ausgetragen. Die sechs an das Teinachtal angrenzenden Vereine Spvgg Bad Teinach-Zavelstein, Spvgg Berneck/Zwerenberg, SV Breitenberg/Martinsmoos, SC Neubulach, FC Neuweiler und SV Oberkollwangen hatten seinerzeit vereinbart, jährlich an wechselnden Spielorten ein Turnier auszutragen. Daraus ist eine Erfolgsgeschichte geworden. Das Teinachtalturnier hat nach wie vor einen sehr hohen Stellenwert für die beteiligten Vereine und wird inzwischen regelmäßig zu Beginn der Saisonvorbereitungen ausgetragen.