Teilweise Zugausfälle in Bad Wildbad: Enztalbahn fährt am Wochenende nicht

Wer im Oberen Enztal auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist, sollte sich am Wochenende eventuell nach Alternativen umsehen. Die Linie S6 von Bad Wildbad nach Pforzheim fährt zu bestimmten Zeiten nicht.

Aufgrund von krankheitsbedingten Personalausfällen bei Fahrdienstleitern der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) in zwei Stellwerken kommt es am Samstag- und Sonntagvormittag zu Ausfällen und Einschränkungen beim Bahnverkehr auf der Enztalbahn (Linie S6). „Fahrgäste werden gebeten, auch die aktuellen Hinweise im AVG-Verkehrsticker unter avg.info/fahrplan/verkehrsmeldungen zu beachten“, teilt die AVG mit.

In folgenden Zeiten wird der Bahnverkehr auf der kompletten Enztalbahn eingestellt: Samstag, 12. Oktober, ab 4.45 bis 10 Uhr und Sonntag, 13. Oktober, ab 4.45 Uhr bis 10 Uhr.

Busnotverkehr soll eingerichtet werden

Die Verkehrsunternehmen passen ihr Betriebskonzept laut Verkehrsgesellschaft wie folgt an: Der Bahnverkehr der Linie S6 zwischen Pforzheim Hauptbahnhof und Bad Wildbad wird in dem oben genannten Zeitraum komplett eingestellt. Für die Sperrung am Samstag- und Sonntagvormittag wird derzeit noch versucht, einen Busnotverkehr für die Linie S6 einzurichten.

Große Verantwortung

Wie die AVG weiter mitteilt, tragen Fahrdienstleiter eine große Verantwortung und sind für einen sicheren Bahnbetrieb unerlässlich. Ihre Rolle im Schienenverkehr sei vergleichbar mit dem Job eines Fluglotsen am Flughafen. Die Fahrdienstleiter arbeiten in Stellwerken. Von dort koordinieren und überwachen sie die fahrenden Züge in ihrem Streckenabschnitt.