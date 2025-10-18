Teilweise mit Streckenrekord: Wie der Offenburger Daniel Hernes alle 26 Fernwanderwege bewältigte

Der Offenburger Daniel Hernes ist alleine und ohne Hilfe alle 26 Fernwanderwege im Schwarzwald gelaufen. Im Gespräch erzählt er von den schönsten Momenten und Herausforderungen.
Ein Datum war ein Schlüsselmoment im Leben von Daniel Hernes: der 26. Februar 2014. „Ich bin zur Arbeit gefahren und hatte eine Eingebung: hör auf zu rauchen und werde Ultraläufer“, schildert der 37-Jährige sein Erlebnis. Daraufhin habe er sein komplettes Leben umgestellt. Er wurde Nichtraucher und trieb mehr Sport. Das Laufen fiel ihm indes nicht schwer, es „hat mir immer schon Spaß gemacht“. Der erste Marathon folgte 2012, zwei Jahre später der erste Ultramarathon.