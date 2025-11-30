Teilsanierung geplant: Zahn der Zeit nagt am Umkleidehaus am St. Georgener Klosterweiher

Zwar kein Fass ohne Boden, aber scheinbar doch ziemlich nah dran: Das Umkleidehaus am Klosterweiher in St. Georgen ist in die Jahre gekommen. Nun steht eine Teilsanierung an.
Eine Tropfsteinhöhle in der Damen-Dusche, Risse in der Decke, durch die Wasser eindringt, zwei Treppen, die so marode sind, dass sich eine Sanierung nicht mehr lohnt, und Duschen, die auch noch laufen, wenn man sie eigentlich ausgeschaltet hat – das Umkleidehaus am St. Georgener Klosterweiher hat seit seinem Bau im Jahr 1967 wahrlich schon bessere Tage gesehen.