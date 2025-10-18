Teils unveröffentlichte Bilder: Jubiläumskalender zeigt Orschweierer Ortsgeschichte auf zwölf Seiten

Orschweier feiert 2026 seine erste urkundliche Erwähnung vor 800 Jahren mit einem mehrtägigen Dorffest. In Vorbereitung darauf wurde ein Kalender gestaltet.
Für das im kommenden Jahr anstehende 800-jährige Urkunden-Jubiläum Orschweiers hat eine Arbeitsgruppe die Vorbereitungen längst aufgenommen. Nun wurde in der Böcklin-Stube der Ortsverwaltung auch ein mittlerweile fertiggestellter Bild- Jubiläumskalender mit historischen Fotos aus dem vorigen Jahrhundert vorgestellt. Jeden Monat gibt es demnach einen neuen Foto-Rückblick in längst vergangene Zeiten.