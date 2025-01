Teilnehmerrekord beim Silvesterlauf in Kippenheim: So viele wie noch nie laufen nochmals im alten Jahr

Besondere Berufe Deshalb begleitet eine Rusterin Frauen in die Wüste

Nadine Burghard bietet ein Coaching-Projekt an für Menschen, die in Beruf und Alltag in eine Sackgasse geraten sind. Das Angebot verspricht „tiefgreifende Veränderungen“. Die LZ hat die Unternehmerin besucht und einen Einblick in ihre Arbeit erhalten.