1 Der Rathausplatz und der Innenhof des Rathauses II waren zu Beginn der ersten Lahrer Automobil-Ausstellung noch sehr belebt. Dann machte das Wetter der Veranstaltung einen Strich durch die Rechnung. Am Ende überwog dennoch die Zufriedenheit. Foto: Baublies

Trotz Wolkenbrüchen, Dauerregen und ohne jeden Lichtblick: Die erste Lahrer Automobilschau auf dem Lahrer Rathausplatz am Samstag ist – so der Tenor der Aussteller – ein guter Anfang gewesen, auf dem für die Zukunft aufgebaut werden kann.









Bevor der Dauerregen in Nieseln übergegangen ist, saßen einige der Oldtimerfreunde auf dem Rathausplatz an der Bushaltestelle unter dem Plexiglasdach und warteten auf Wetterbesserung. Andreas Kern, der einen MG, Baujahr 1953, auf dem Platz der Senior unter allen Fahrzeugen, restauriert hatte, packte die Sache pragmatisch an. In England würde man diese Art Wetter als „liquid Sunshine“ (auf Deutsch: flüssigen Sonnenschein) bezeichnen.