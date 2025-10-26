Teilnehmer gesucht: Wintermarkt soll gemütliche Stimmung nach Vöhrenbach bringen

Ein Wintermarkt soll am Freitag, 21., und Samstag, 22. November, bei der alten Schule in Vöhrenbach stattfinden. Wer ihn mitgestalten möchte, kann sich bei einem Treffen informieren.
Kurzentschlossen hat sich in Vöhrenbach ein Organisationsteam für einen öffentlichen Wintermarkt formiert. In Absprache mit der Stadtverwaltung, die die Schirmherrschaft übernimmt, wird der Markt am Freitag, 21., und Samstag, 22. November, auf dem Pausenhof der alten Schule in Vöhrenbach stattfinden. Am Freitag soll von 17 bis 22 Uhr geöffnet sein, am Samstag von 14 Uhr bis Mitternacht.