Teilnehmer gesucht: Wintermarkt soll gemütliche Stimmung nach Vöhrenbach bringen

Ein Wintermarkt soll am Freitag, 21., und Samstag, 22. November, bei der alten Schule in Vöhrenbach stattfinden. Wer ihn mitgestalten möchte, kann sich bei einem Treffen informieren.

Kurzentschlossen hat sich in Vöhrenbach ein Organisationsteam für einen öffentlichen Wintermarkt formiert. In Absprache mit der Stadtverwaltung, die die Schirmherrschaft übernimmt, wird der Markt am Freitag, 21., und Samstag, 22. November, auf dem Pausenhof der alten Schule in Vöhrenbach stattfinden. Am Freitag soll von 17 bis 22 Uhr geöffnet sein, am Samstag von 14 Uhr bis Mitternacht.

Der Standort hat aus Sicht der Organisatoren viele Vorteile: genügend Parkplätze, gute Erreichbarkeit, vorhandene Infrastruktur und kurze Wege für viele Besucher. „Das Gebäude der alten Schule bietet eine wunderbare Kulisse für den Markt“, heißt es weiter in einer Ankündigung. „Es soll ein eher kleines, gemütliches Marktgeschehen sein, an dem auch Kinder ihre Unterhaltung finden.“

Hütten können gemietet werden

Zur Teilnahme eingeladen sind Schulen und Kindergärten sowie Vereine aus Vöhrenbach, Hammereisenbach, Langenbach und Urach. Auch Privatpersonen oder Gruppen aus den Bregtalgemeinden, die handgemachte Dinge anbieten wollen, können mitmachen.

Kleinere und größere Hütten mit den dazugehörenden Lichterketten können gemietet werden. Für alle Interessierten findet ein Treffen am Montag, 3. November, 18 Uhr, im Sitzungssaal des Vöhrenbacher Rathauses statt. Anmeldung bis 31. Oktober bei Pascal Fink unter fip@gmx.de oder bei Birgit Winskowski unter biwin@t-online.de und 07727/14 94.