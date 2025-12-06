Teilnahme an WM in Italien: Daher kommt Beach-Tennis in Ettenheim so gut an

Seit diesem Jahr wird in der Rohanstadt regelmäßig Beach-Tennis gespielt. Trainer Andrej Gerasimov erklärt, warum sich die Trendsportart so schnell etabliert hat.
Der Tennisclub Ettenheim wagte in diesem Jahr etwas neues: Die Disziplin Beach-Tennis wird seit März angeboten – und das Angebot wird angenommen. Rund 20 erwachsene und zehn Kinder und Jugendliche trainieren inzwischen regelmäßig die Trendsportart, berichtet Initiator und Beach-Tennis-Trainer Andrej Gerasimov im Gespräch mit unserer Redaktion. In der noch jungen Geschichte gab es für die Spieler bereits einige Höhepunkte – und sogar eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft.