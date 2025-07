Teilnahme an Meisterschaften

1 Die Teilnehmer am Landeskinderturnfest des TV Hechingen Foto: TSV Hechingen Mitglieder des TV Hechingen haben nicht nur am Landeskinderturnfest teilgenommen, sie zeigten sich auch beim Württembergischen Landesfinale im Mehrkampf erfolgreich.







Aktiv zeigt sich der TSV Hechingen. So begeisterten die Mitglieder beim Landeskinderturnfest in Ravensburg. Die Veranstaltung lockte rund 4700 junge Turnerinnen und Turner aus ganz Baden-Württemberg an. Mitten unter ihnen: Der TV Hechingen, der mit knapp 30 motivierten Mädchen zwischen 8 und 14 Jahren anreiste.