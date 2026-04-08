Teillegalisierung von Cannabis: Was ist aus den Anbauvereinen in der Region Tübingen geworden?

Bei den legalen Bezugsquellen spielen Anbauvereine bisher eine marginale Rolle. Die bürokratischen Hürden sind hoch. „Blumen Theo“ in Reutlingen hat es geschafft.
Die Abgabestelle des Cannabisanbauvereins „Blumen Theo“ befindet sich gut sichtbar in einem Ladengebäude in der Reutlinger Straße. Gegenüber ist ein Wohngebiet, in der Straße herrscht reger Durchgangsverkehr. „Die Abgabestelle ist gleichzeitig unser Vereinsheim“, sagt Sascha Todorovic, Mitgründer und Vorsitzender. Bei dieser Adresse sei der Verein auch offiziell gemeldet. Ein Geheimnis ist die legale Abgabestelle für Cannabis also nicht. Doch anders als andere Vereine oder Läden darf kein Schild oder gar Werbung auf „Blumen Theo“ hinweisen.