Teilhabe am Arbeitsmarkt: Praktikum in Villinger Buchhandlung als Erfolgsgeschichte

Julia Gehring bereichert als Praktikantin der Stiftung Liebenau das Team der Villinger Buchhaltestelle. Ihr Beispiel zeigt, wie Inklusion gelingen kann.
„Es macht mir richtig Spaß“, stellt Julia Gehring strahlend fest, sie genießt den Kontakt zu den Menschen, die Atmosphäre im Laden und den Tapetenwechsel: Die von der Stiftung Liebenau betreute junge Frau mit einer Beeinträchtigung arbeitet alle 14 Tage in der Buchhaltestelle in der Villinger Brunnenstraße mit und steht Inhaberin Sabine Hauser bei verschiedenen Aufgaben zur Seite.