1 Die neue Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile am Triberger Bahnhof ist in Betrieb. Darüber freuen sich Bürgermeister Gallus Strobel (links) und Stadtbaumeister Sven Ketterer. Foto: Stadt Triberg

Mit einer modernen Ver- und Entsorgungsstation am Bahnhof will Triberg verstärkt Gäste mit Wohnmobil gewinnen. So soll die Stadt zum beliebten Anlaufpunkt im Schwarzwald werden.









Die Stadt Triberg hat einen weiteren, wichtigen Schritt in Richtung einer wohnmobilfreundlichen Infrastruktur getan, wie es in einer Mitteilung heißt: Am Bahnhof wurde eine moderne Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile fertiggestellt und offiziell in Betrieb genommen.