Teil des Sparprogramms: Mercedes-Betriebsrat verteidigt die Vermittlungsplattform „Job-Kompass“

Bei Mercedes werden Stellen gestrichen und Aufgaben an Dienstleister vergeben. Viele Mitarbeitende müssen sich deshalb neue Jobs suchen – intern oder außerhalb.
Zukunftschance oder Abschiebebahnhof? Interne Qualifizierungs- und Vermittlungsbörsen für Mitarbeiter, deren Jobs wegfallen, können für Betroffene eine zwiespältige Angelegenheit sein. Der Gesamtbetriebsratschef Ergun Lümali hat im Gespräch mit unserer Zeitung jetzt die Einrichtung einer solchen Plattform bei Mercedes-Benz verteidigt. Sie wurde im Rahmen des Effizienzprogramms NLP (Next Level Performance) mit der Geschäftsführung vereinbart und trägt intern den Namen Job-Kompass. Nachdem die „Turbophase“ für schnell Entschlossene bei den Abfindungsangeboten abgelaufen ist, wird sie in den kommenden Monaten an Bedeutung gewinnen.