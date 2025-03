Nach einem Jahr Vorbereitung präsentiert die Altdorfer „Dancing Company“ bei ihrem Sommer-Tanzabend am Samstag, 5. Juli, erneut ein abwechslungsreiches Tanzprogramm auf der Bühne.

Dafür sucht der Verein nun Talente, die gerne Teil davon sein möchten.

„Wir wollen jungen und ungeahnten Künstlern und Künstlerinnen die Möglichkeit bieten, unter professionellen Bedingungen vor Publikum zu performen“, erklärt die Dancing Company in einer Mitteilung.

Casting in der Münchgrundhalle

Wer Teil des Showprogramms beim Sommer-Tanzabend am Samstag, 5. Juli, in der Münchgrundhalle in Altdorf sein möchte, kann nun am Casting dafür teilnehmen: Dieses findet am Donnerstag, 27. März, von 16 bis 19 Uhr in der Altdorfer Münchgrundhalle statt.

„Egal ob du singst, zauberst, turnst oder ein völlig anderes bühnenreifes Talent besitzt“, heißt es. Eine Anmeldung vorab ist per E-Mail an vorstanddancingcompany@fsv-altdorf.de möglich oder per Direktnachricht auf Instagram unter @fsvdancingcompany. Auch wer noch Fragen zum Ablauf hat, bekommt diese dort vom Leitungsteam der Dancing Company beantwortet.